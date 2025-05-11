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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.
Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini belirtti.
PERFORMANSI
Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.
Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini belirtti.
PERFORMANSI
Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.