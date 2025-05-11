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Serdal Adalı'dan Muleka transferi açıklaması!

Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın Suudi kulübüne transfer olacağını açıkladı.

calendar 11 Mayıs 2025 13:06 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Muleka transferi açıklaması!
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Seçim heyecanı süren Beşiktaş'ta transferde de gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. 

Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini belirtti.

PERFORMANSI

Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 
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