Galatasaray taraftarlarının ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in önemli karşılaşması Kayserispor Galatasaray maçı, 18 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak. Ligin son haftalarına girilirken bu mücadele, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki adımları açısından büyük önem taşıyor.



Kayserispor Galatasaray Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?



Galatasaray taraftarlarının deplasmanda takımlarını yalnız bırakmak istemeyeceği bu kritik maçın bilet satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, genellikle maçlardan bir hafta ila on gün öncesinde biletlerin satışa sunulduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kayserispor Galatasaray biletlerinin 8 Mayıs 2025 Perşembe veya 9 Mayıs 2025 Cuma günleri satışa çıkması bekleniyor.

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