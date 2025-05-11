Haber Tarihi: 11 Mayıs 2025 13:33 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 13:33

Sustalı Ceylan Neden Final Yapıyor?

Ekranların sevilen ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizisi Sustalı Ceylan, izleyicilerini üzen bir kararla final yapmaya hazırlanıyor! Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Sustalı Ceylan neden final yapıyor?

Sustalı Ceylan Neden Final Yapıyor?
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ATV ekranlarında büyük bir beklentiyle yayın hayatına başlayan Sustalı Ceylan dizisi için beklenmedik bir karar alındı. Süreç Film imzası taşıyan, kadrosunda Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük gibi isimleri barındıran dizi, sadece 6 bölüm sürebildi.

SADECE 6 BÖLÜM SÜREBİLDİ

4 Nisan 2025 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sustalı Ceylan, etkileyici dram hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sıralamalarında beklenen başarıyı elde edemedi. Yapım şirketi Süreç Film, dizinin daha önce çekilen ilk altı bölümünün ardından izlenme oranlarını değerlendirerek erken final kararını duyurdu. Bu kararla birlikte dizi, altıncı bölümüyle ekranlara veda edecek.

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