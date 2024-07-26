Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
MENAJERİNE BİLDİRİLDİ
Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi.
TAKIM ARANIYOR
Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.
MENAJERİNE BİLDİRİLDİ
Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi.
TAKIM ARANIYOR
Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.