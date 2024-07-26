Fenerbahçe'de Levent Mercan, oynamadan yolcu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Sarı-Lacivertliler, Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Levent Mercan, oynamadan yolcu!
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26 Temmuz 2024 10:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

MENAJERİNE BİLDİRİLDİ

Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi.



TAKIM ARANIYOR

Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.  

 
 

 

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