Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sol ve sağ kanatta rotasyonunu tamamladı.
Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek.
Deneyimli teknik adamın planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI
15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Ünder'in temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken yönetim 10 milyon euro bonservis istiyor.
12 GOL KATKISI YAPTI
Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.
Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye teslim edecek.
Deneyimli teknik adamın planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI
15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeri görüşmeye çağrıldı.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Ünder'in temsilcisi kulüp arayışlarına başlarken yönetim 10 milyon euro bonservis istiyor.
12 GOL KATKISI YAPTI
Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.