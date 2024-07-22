Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 11:55

30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında mı merak ediliyor. Kamu çalışanları ile beraber özel sektör çalışanları '30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorularını yöneltiyor. 1922 yılında Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasıyla her yıl bu anlamlı gün Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? 2024
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30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. Her yıl bu kutlu zaferi anmak adına 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu tarihte kamu çalışanlarına tatil oluyor. Özel sektörde bu durum farklılık gösterebiliyor.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Kamuda çalışanlara ve özel sektörde faaliyet gösteren kimi iş yerlerinde 30 Ağustos ve hafta sonunu peş peşe gelmesi ile 3 gün tatil söz konusu olacak.

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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