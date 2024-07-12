Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:53

LGS sonuçları açıklandı mı? 2024 sonuc.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıfta eğitim gören binlerce öğrenciye yönelik hazırlanan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler, 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2024 sonuc.meb.gov.tr
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Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.
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