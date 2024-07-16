Adalet'ten Hukuk bölümüne geçiş var mı, kalktı mı? 2024

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olarak ya da olabilecek durumdaki öğrenciler 2 yıllıktan 4 yıllık üniversitelere geçiş hakkı elde edevilirler. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile en çok geçiş yapılan bölümlerden biri de Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) yer alan Adalet bölümüdür. Peki adaletten hukuka geçiş kalktı mı? Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte konuyla ilgili YÖK açıklaması...



ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI?



2021 yılında alınan kararla birlikte, Adalet ön lisans programından Hukuk lisans programına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş imkanı sona ermiştir. Bu durum, 2024 yılında da geçerliliğini korumaktadır.



Ancak, adaletten hukuka geçiş yapmak isteyenler için hala bazı alternatifler mevcuttur:



Yurtdışında Eğitim: Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerde bulunan üniversiteler, Adalet ön lisans mezunlarının 3. sınıftan itibaren Hukuk lisans programına geçişlerine imkan tanımaktadır.



Lisans Tamamlama: Adalet ön lisans mezunları, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Hukuk Bölümü'ne kayıt olarak 2 yıllık ek bir eğitim alarak lisanslarını tamamlayabilirler.



4 Yıllık Lisans Programları: Bazı üniversiteler, Adalet ön lisans mezunlarına yönelik 4 yıllık Hukuk lisans programları sunmaktadır. Bu programlar için DGS yerine özel sınavlar girilmesi gerekmektedir.



Adaletten hukuka geçiş yapmak isteyenler için en güncel ve detaylı bilgi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitelerin web sitelerini takip etmeleri önerilmektedir.





