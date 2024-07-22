Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:48

YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (2024 YKS tercih kılavuzu)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları YKS tercih kılavuzuyla duyuruldu. Takvim doğrultusunda, YKS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Peki, YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (2024 YKS tercih kılavuzu)
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH TARİHLERİ

YKS kılavuzuna göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

TERCİH SÜRECİ EBEVEYN KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırladı.

"YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"na meb.ai/Pd7qYZ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, kılavuzda, "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş gibi), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi konu başlıkları yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
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