Galatasaray, Tete sürecini hasarsız geçti!

Tete resmen Panathinaikos'ta... Galatasaray'ın geçen sezon başında Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı, 3.1 milyon Euro imza parası ve senelik 2.8 milyon Euro garanti maaş verdiği Brezilyalı futbolcu, Yunanistan'a transfer oldu.
HASARSIZ KAPATTI
Yunan kulübü, hiç vakit kaybetmeden 24 yaşındaki futbolcuyu UEFA listesine eklediği gibi, 10 numaralı formasını da Sambacı'ya teslim etti. Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transferinden 4 milyon 750 bin Euro bonservis geliri elde edildiğini resmi açıklamayla duyurdu.
Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Tete, 3 gol 6 asiste imza attı. Bu 3 golden biri, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü seçildi. 1 sezonluk Galatasaray kariyerinde çoğunlukla beklentilerin altında kalan Tete, bu süreçte bir de eski kulübüyle sıkıntı yaşadı. FIFA, sözleşme feshini haksız bulunca, 2.5 milyon Euro'luk bir fatura kesti. Galatasaray, yapılan kontrat gereği bu parayı da Tete'nin ödeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla Sarı Kırmızılılar bu operasyondan çok büyük bir kar elde etmese de, en azından transfer sürecini en az hasarla kapatmış oldu.
HASARSIZ KAPATTI
Yunan kulübü, hiç vakit kaybetmeden 24 yaşındaki futbolcuyu UEFA listesine eklediği gibi, 10 numaralı formasını da Sambacı'ya teslim etti. Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transferinden 4 milyon 750 bin Euro bonservis geliri elde edildiğini resmi açıklamayla duyurdu.
Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Tete, 3 gol 6 asiste imza attı. Bu 3 golden biri, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü seçildi. 1 sezonluk Galatasaray kariyerinde çoğunlukla beklentilerin altında kalan Tete, bu süreçte bir de eski kulübüyle sıkıntı yaşadı. FIFA, sözleşme feshini haksız bulunca, 2.5 milyon Euro'luk bir fatura kesti. Galatasaray, yapılan kontrat gereği bu parayı da Tete'nin ödeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla Sarı Kırmızılılar bu operasyondan çok büyük bir kar elde etmese de, en azından transfer sürecini en az hasarla kapatmış oldu.