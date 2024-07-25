YKS tercihleri başladı mı? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS tercihleri için geri sayım başladı. 17 Temmuz tarihinde açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Güzel bir üniversitede okumak için TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.