Hojlund'dan Jelert'e mesaj

Danimarka Milli Takım hesabı, Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Manchester United'ın golcüsü Rasmus Hojlund, bu gönderiye, "İyi transfer. Tebrikler." yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hojlund'dan Jelert'e mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2024 11:38
Manchester United'ın golcü futbolcusu Rasmus Hojlund, Elias Jelert'in Galatasaray'a transferine kayıtsız kalmadı.

Danimarka Milli Takımı hesabı, Elias Jelert'in Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Hojlund, bu gönderinin altına, "İyi transfer. Tebrikler." ifadelerini yazdı.

Hojlund paylaşımında ayrıca kalp emojisi de kullandı. Danimarkalı golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



TRANSFER ŞARTLARI

Galatasaray, Kopenhag'dan 21 yaşındaki Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bek için 9 milyon euro bonservis bedel ödeyecek. 9 milyon euro'luk bonservis bedeli 3 sezona yayılmış 6 taksit halinde ödenecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery