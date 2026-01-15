15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Davide Frattesi için İngilizler devrede

Bournemouth ve Nottingham Forest, Inter forması giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Davide Frattesi ile ilgileniyor.

calendar 15 Ocak 2026 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Inter forması giyen ve az süre alması nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Davide Frattesi için talipler artıyor.

Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan orta saha oyuncusu için bu kez Premier Lig ekipleri devreye girdi.

İNGİLİZLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sport Mediaset'in haberine göre, Frattesi'ye şu ana kadar en somut ilgiyi gösteren takımın Bournemouth olduğu belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da devrede olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 16 maçta 542 dakika süre bulan Davide Frattesi, 2 asist yaptı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
