Yüksek Hızlı Tren (YHT) Fiyatları 2026: Zamlı Bilet Fiyatı

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte, YHT biletleri yeni yıla zamlı bir giriş yaptı. Özellikle dört kişilik bir ailenin gidiş-dönüş maliyetlerini önemli ölçüde artıran bu zam, sistemdeki tüm güzergâhlara yansıtıldı.

Yeni tarifeye göre popüler hatlardaki ekonomi sınıfı (standart) bilet fiyatları şu şekildedir:



Zam oranı yüzde 19,23 olurken, bu tarifeye göre Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıktı.



Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye yükseldi. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise yolcular artık 600 TL ödeyecek.



Eskişehir'den Konya'ya YHT ile yolculuk yapacak vatandaşlar için bilet bedeli 665 TL oldu. Eskişehir–Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.

Not: Business sınıfı biletler, standart ekonomi bilet fiyatlarının yaklaşık %50 fazlası olarak hesaplanmaktadır (Örn: Ankara-İstanbul Business bilet yaklaşık 1.395 TL).

Zamlı fiyatlara rağmen belirli yaş ve meslek grupları için uygulanan indirim oranları geçerliliğini koruyor:

%50 İndirim: 7-12 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar.

%15 İndirim: 13-26 yaş arası gençler, öğretmenler, askerler, basın kartı sahipleri ve 60-64 yaş arası yolcular.

%15 İndirim: Gidiş-Dönüş biletini aynı anda alan tüm yolcular.

%20 İndirim: TCDD personeli, aileleri ve emeklileri.

Ücretsiz: 0-6 yaş arası çocuklar (ayrı koltuk talep edilmemesi durumunda).

Sömestr tatili (19 Ocak - 30 Ocak) nedeniyle biletlerde yoğunluk yaşanmaktadır. Biletlerinizi e-Bilet sistemi üzerinden veya TCDD Taşımacılık mobil uygulaması aracılığıyla en az 15 gün öncesinden almanız, yer bulma şansınızı artıracaktır. Ayrıca indirimli bilet alan yolcuların, trende kontrol esnasında indirim haklarını kanıtlayan kimlik veya belgeleri (öğrenci belgesi, öğretmen kartı vb.) yanlarında bulundurması zorunludur.