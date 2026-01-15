Haber Tarihi: 15 Ocak 2026 10:44 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ocak 2026 10:44
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Fiyatları 2026: Zamlı Bilet Fiyatı
2026 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Eskişehir YHT güncel zamlı bilet fiyatları ve indirimli tarife listesi.
TCDD Taşımacılık tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte, YHT biletleri yeni yıla zamlı bir giriş yaptı. Özellikle dört kişilik bir ailenin gidiş-dönüş maliyetlerini önemli ölçüde artıran bu zam, sistemdeki tüm güzergâhlara yansıtıldı.
GÜNCEL YHT BİLET FİYATLARI (OCAK 2026)Yeni tarifeye göre popüler hatlardaki ekonomi sınıfı (standart) bilet fiyatları şu şekildedir:
Zam oranı yüzde 19,23 olurken, bu tarifeye göre Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye çıktı.
Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL'ye yükseldi. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise yolcular artık 600 TL ödeyecek.
Eskişehir'den Konya'ya YHT ile yolculuk yapacak vatandaşlar için bilet bedeli 665 TL oldu. Eskişehir–Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL'ye çıktı.Not: Business sınıfı biletler, standart ekonomi bilet fiyatlarının yaklaşık %50 fazlası olarak hesaplanmaktadır (Örn: Ankara-İstanbul Business bilet yaklaşık 1.395 TL).YHT BİLET İNDİRİMLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?Zamlı fiyatlara rağmen belirli yaş ve meslek grupları için uygulanan indirim oranları geçerliliğini koruyor:%50 İndirim: 7-12 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar.
%15 İndirim: 13-26 yaş arası gençler, öğretmenler, askerler, basın kartı sahipleri ve 60-64 yaş arası yolcular.%15 İndirim: Gidiş-Dönüş biletini aynı anda alan tüm yolcular.%20 İndirim: TCDD personeli, aileleri ve emeklileri.Ücretsiz: 0-6 yaş arası çocuklar (ayrı koltuk talep edilmemesi durumunda).BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERSömestr tatili (19 Ocak - 30 Ocak) nedeniyle biletlerde yoğunluk yaşanmaktadır. Biletlerinizi e-Bilet sistemi üzerinden veya TCDD Taşımacılık mobil uygulaması aracılığıyla en az 15 gün öncesinden almanız, yer bulma şansınızı artıracaktır. Ayrıca indirimli bilet alan yolcuların, trende kontrol esnasında indirim haklarını kanıtlayan kimlik veya belgeleri (öğrenci belgesi, öğretmen kartı vb.) yanlarında bulundurması zorunludur.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.