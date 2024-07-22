OKX Racer Nedir, Nasıl Oynanır?

OKX, işlem hacmi bakımından en büyük kripto borsalarından biri, Bitcoin'in fiyat hareketlerini beşer saniyelik aralıklarla tahmin etmeye dayanan ücretsiz bir Telegram mini uygulaması olan OKX Racer'ı duyurdu.

Oyunculara Bitcoin fiyatının önümüzdeki beş saniyede "patlayacak mı" yoksa "düşecek mi" şeklinde bir seçim sunuluyor. Oyuncu doğru tahmin ettikçe daha fazla puan kazanıyor ve ard arda doğru tahminler için çarpanlar devreye giriyor. Oyuncular ayrıca tavsiye ödülleri kazanabilir ve puanları oyun içi yükseltmeler için kullanabilirler.





OKX Racer, kullanıcıların eğlenirken Bitcoin hakkında bilgi edinmelerine ve kripto para birimi dünyasına dahil olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Oyun ayrıca, kullanıcıların OKX platformu hakkında bilgi edinmelerine ve bir hesap oluşturmalarına da olanak tanır.

OKX Racer, Telegram hesabı olan herkes tarafından oynanabilir. Oyunu oynamak için herhangi bir özel bilgi veya beceriye ihtiyacınız yoktur.

OKX Racer, Telegram'ın güvenli platformu üzerinde çalışır ve tüm kullanıcı verileri şifrelenir. Bu, oyunun kullanımı sırasında kişisel bilgilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.