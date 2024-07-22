Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 15:12

OKX Racer Nedir, Nasıl Oynanır?

OKX, işlem hacmi bakımından en büyük kripto borsalarından biri, Bitcoin'in fiyat hareketlerini beşer saniyelik aralıklarla tahmin etmeye dayanan ücretsiz bir Telegram mini uygulaması olan OKX Racer'ı duyurdu.

OKX Racer Nedir, Nasıl Oynanır?
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OKX, işlem hacmi bakımından en büyük kripto borsalarından biri, Bitcoin'in fiyat hareketlerini beşer saniyelik aralıklarla tahmin etmeye dayanan ücretsiz bir Telegram mini uygulaması olan OKX Racer'ı duyurdu.

OKX Racer Nasıl Oynanır?

Oyunculara Bitcoin fiyatının önümüzdeki beş saniyede "patlayacak mı" yoksa "düşecek mi" şeklinde bir seçim sunuluyor. Oyuncu doğru tahmin ettikçe daha fazla puan kazanıyor ve ard arda doğru tahminler için çarpanlar devreye giriyor. Oyuncular ayrıca tavsiye ödülleri kazanabilir ve puanları oyun içi yükseltmeler için kullanabilirler.

Buraya tıklayarak OKX Racer'e ulaşabilirsiniz!

OKX Racer Ne İşe Yarar?

OKX Racer, kullanıcıların eğlenirken Bitcoin hakkında bilgi edinmelerine ve kripto para birimi dünyasına dahil olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Oyun ayrıca, kullanıcıların OKX platformu hakkında bilgi edinmelerine ve bir hesap oluşturmalarına da olanak tanır.

OKX Racer'ı Kimler Oynayabilir?

OKX Racer, Telegram hesabı olan herkes tarafından oynanabilir. Oyunu oynamak için herhangi bir özel bilgi veya beceriye ihtiyacınız yoktur.

OKX Racer Güvenli mi?

OKX Racer, Telegram'ın güvenli platformu üzerinde çalışır ve tüm kullanıcı verileri şifrelenir. Bu, oyunun kullanımı sırasında kişisel bilgilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.
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