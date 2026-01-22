22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-048'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Arseniy Batagov'a Premier Lig'den Bournemouth talip

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arseniy Batagov için Premier Lig ekibi Bournemouth devreye girdi.

22 Ocak 2026 23:47
Haber: Sporx.com
Arseniy Batagov'a Premier Lig'den Bournemouth talip






Ara transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'a dev bir teklif geldi.

BOURNEMOUTH TALİP OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bordo-mavililer 23 yaşındaki defans oyuncusu için teklifini yaptı.


TEKLİF 4+20 MİLYON EURO!

İngiliz temsilcisinin 4 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve kararın kısa süre içerisinde verileceği öğrenildi.

Trabzonspor, Batagov'u 2024 yazında 1.83 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Genç defans oyuncusu bu sezon 21 maçta 1.845 dakika süre aldı ve 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
