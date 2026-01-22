Ara transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'a dev bir teklif geldi.
BOURNEMOUTH TALİP OLDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bordo-mavililer 23 yaşındaki defans oyuncusu için teklifini yaptı.
TEKLİF 4+20 MİLYON EURO!
İngiliz temsilcisinin 4 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve kararın kısa süre içerisinde verileceği öğrenildi.
Trabzonspor, Batagov'u 2024 yazında 1.83 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Genç defans oyuncusu bu sezon 21 maçta 1.845 dakika süre aldı ve 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
