Rafa Silva için Jose Mourinho'dan gece yarısı flaş açıklama!

21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-1
Qarabag FK-E. Frankfurt
3-2
Bayern Munih-Union St.Gilloise
2-0
Chelsea-Pafos FC
1-0
Marsilya-Liverpool
0-3
Slavia Prag-Barcelona
2-4
Atalanta-Athletic Bilbao
2-3
Juventus-Benfica
2-0
Newcastle-PSV Eindhoven
3-0

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva hakkındaki soruya flaş bir cevap verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili gelen sorulara çarpıcı bir cevap verdi.

MOURINHO'YA RAFA SILVA SORUSU

Portekizli teknik adam sorular üzerine yanındaki medya sorumlusuna dönüp "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" diye sordu. 

Bunun üzerine Benfica'nın medya sorumlusu "Hayır, değil." cevabını verdi. Mourinho da aldığı cevap sonrası "Değilmiş" açıklamasında bulundu. 

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
