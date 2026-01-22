UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili gelen sorulara çarpıcı bir cevap verdi.
MOURINHO'YA RAFA SILVA SORUSU
Portekizli teknik adam sorular üzerine yanındaki medya sorumlusuna dönüp "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" diye sordu.
Bunun üzerine Benfica'nın medya sorumlusu "Hayır, değil." cevabını verdi. Mourinho da aldığı cevap sonrası "Değilmiş" açıklamasında bulundu.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Rafa Silva için Jose Mourinho'dan gece yarısı flaş açıklama!
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva hakkındaki soruya flaş bir cevap verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
N'Golo Kante için Fenerbahçe'den istenen bonservis
-
9
Trabzonspor'dan Oulai için Galatasaray'a ret!
-
8
Simeone: "Galatasaray kazanabilirdi"
-
7
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kritik 1 puan!
-
6
Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege
-
5
Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi!
-
4
Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!
-
3
Almada için Galatasaray açıklaması!
-
2
Victor Osimhen'den Lookman ve Onyedika açıklaması
-
1
Galatasaray ve Napoli anlaştı: Noa Lang
- 08:45 Beşiktaşlıların gözü kulağı transferde: Luis Henrique
- 08:35 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 08:32 Rafa Silva için Jose Mourinho'dan gece yarısı flaş açıklama!
- 08:25 Juventus'tan Beşiktaş'a transfer: Weston McKennie
- 01:44 Trabzonspor'dan Ernest Muçi için açıklama!
- 01:21 Fenerbahçe - Aston Villa: Muhtemel 11'ler
- 01:12 Galatasaray ve Napoli anlaştı: Noa Lang
- 01:05 Barcelona, Slavia Prag'ın hayallerini bitirdi
- 01:02 Bayern Münih, USG'yi Kane ile geçti
- 01:02 Juventus, Benfica'ya puan vermedi!
- 00:57 Newcastle United'dan PSV maçında 3 gollü galibiyet!
- 00:56 Chelsea, Pafos'u tek golle geçti
- 00:55 Liverpool, Marsilya deplasmanında kazandı
- 00:38 Fenerbahçe Medicana Slovenya'da kazandı!
- 00:35 Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yıktı!
- 00:02 Victor Osimhen'den Lookman ve Onyedika açıklaması
- 00:02 Lemina'dan Manchester City mesajı: "Neden olmasın?"
- 00:02 Galatasaray'ı üzen seri!
- 23:59 Icardi, Atletico maçında şans bulamadı!
- 23:42 Galatasaray'da korkulan olmadı!
- 23:42 Galatasaray'da korkulan olmadı!
- 23:07 Simeone: "Galatasaray kazanabilirdi"
- 23:03 Karabağ'dan son nefeste kritik zafer
- 23:00 Uğurcan Çakır: "3 puanı kaçırdık"
- 22:56 Osimhen'den Manchester City yanıtı!
- 22:40 Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kritik 1 puan!
- 22:07 Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nda yeniden lider
- 22:05 Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması
- 22:01 Ziraat Bankkart'tan 3'te 3!
- 21:58 Galatasaray MCT Technic, son 16'da ilk maçı kaybetti
- 21:42 Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!
- 20:59 Eczacıbaşı, set vermeden kazandı!
- 20:51 Almada için Galatasaray açıklaması!
- 20:29 Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi!
- 20:16 Okan Buruk: "Liverpool maçında yapmıştık"
- 20:04 Aston Villa'dan En-Nesyri için teklif
- 19:32 Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege
- 19:31 Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest
- 19:20 Emery açıkladı: "Fenerbahçe maçında yoklar!"
- 19:01 VakıfBank, Galatasaray deplasmanında set vermedi
- 18:32 Mateta'dan geleceği için karar!
- 18:21 Beşiktaş'ta dev hedef: James McAtee
- 18:09 Thibaut Courtois: "Ayrılık kararına etki edemeyiz"
- 17:57 Gareth Bale: "Xabi Alonso'ya şaşırmadım"
- 17:48 UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta fikstürü
- 17:41 Trabzonspor'dan Oulai için Galatasaray'a ret!
- 17:40 Anadolu Efes artık kazanmak istiyor, rakip Oliympiakos
- 17:34 Bornova 1877'de teknik patron Otlak takıma güveniyor
- 17:28 Edin Dzeko, Schalke'ye imzaya gidiyor
- 17:27 Karşıyaka'da Basatemür yeni transferlere güveniyor
- 17:25 Altay'a noel piyangosu
- 17:18 Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır şoku
- 17:14 Atletico Madrid'den transfer açıklaması
- 17:11 Manisa FK'da Diony fırtınası esiyor
- 17:01 Galatasaray ve Atletico Madrid yemekte buluştu
- 17:00 Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti
- 16:56 Göztepe'de Godoi ve Furkan hazır kıta
- 16:54 Samsunspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü
- 16:50 Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
- 16:41 Avustralya Açık'ta Zverev, de Minaur, Paolini ve Andreeva üçüncü tura çıktı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Simeone: "Galatasaray kazanabilirdi"
Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest
Mateta'dan geleceği için karar!
Thibaut Courtois: "Ayrılık kararına etki edemeyiz"
Gareth Bale: "Xabi Alonso'ya şaşırmadım"
Edin Dzeko, Schalke'ye imzaya gidiyor
Atletico Madrid'den transfer açıklaması
Ajax, Villarreal'i son dakikalarda yıktı!
Tottenham, on kişilik Borussia Dortmund'u iki golle geçti!
Luis Suarez, PSG'ye kabus oldu! 90. dakikada büyük şok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|18
|13
|4
|1
|40
|13
|43
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|42
|3
|Trabzonspor
|18
|11
|5
|2
|35
|21
|38
|4
|Göztepe
|18
|10
|5
|3
|24
|10
|35
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|18
|7
|5
|6
|29
|19
|26
|7
|Samsunspor
|18
|6
|8
|4
|23
|21
|26
|8
|Gaziantep FK
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|24
|9
|Kocaelispor
|18
|6
|5
|7
|16
|19
|23
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Rizespor
|18
|4
|6
|8
|21
|27
|18
|13
|Konyaspor
|18
|4
|6
|8
|22
|30
|18
|14
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|15
|Kasımpaşa
|18
|3
|7
|8
|14
|24
|16
|16
|Kayserispor
|18
|2
|9
|7
|16
|34
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|18
|2
|3
|13
|15
|34
|9