Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti.
Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Cimbom, bu beraberlikle Devler Ligi'nin lig formatında ilk 24'e kalma yolunda güçlü bir adım atmış oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, dün İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında aldığı beraberlikle kasasını da doldurmuş oldu.
KASA 7 MİLYON €'YA ULAŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 3 galibiyetten 6.3 milyon Euro kazanan Aslan, Atletico Madrid maçından sonra 700 bin Euro daha aldı. Toplamda cebine giren para, 7 milyon Euro (354.5 milyon TL) oldu.
Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti.
Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Cimbom, bu beraberlikle Devler Ligi'nin lig formatında ilk 24'e kalma yolunda güçlü bir adım atmış oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, dün İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında aldığı beraberlikle kasasını da doldurmuş oldu.
KASA 7 MİLYON €'YA ULAŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 3 galibiyetten 6.3 milyon Euro kazanan Aslan, Atletico Madrid maçından sonra 700 bin Euro daha aldı. Toplamda cebine giren para, 7 milyon Euro (354.5 milyon TL) oldu.