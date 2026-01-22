22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın bu beraberlikle kasasına giren para da belli oldu.

calendar 22 Ocak 2026 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti.

Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.



Cimbom, bu beraberlikle Devler Ligi'nin lig formatında ilk 24'e kalma yolunda güçlü bir adım atmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dün İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında aldığı beraberlikle kasasını da doldurmuş oldu.

KASA 7 MİLYON €'YA ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 3 galibiyetten 6.3 milyon Euro kazanan Aslan, Atletico Madrid maçından sonra 700 bin Euro daha aldı. Toplamda cebine giren para, 7 milyon Euro (354.5 milyon TL) oldu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
