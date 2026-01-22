Rafa Silva'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında Rafa Silva herkese teşekkürünü iletti.

İşte Rafa Silva'nın veda mesajı:

"Tüm oyunculara, bizim etrafımızda çalışan personele ve Beşiktaş'ın tüm taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum.

Rafa Silva, Benfica'ya transferi sonrası Beşiktaş'a veda etti.



Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi gerçekten inanılmazdı ve bunun için sonsuza kadar minnettar… pic.twitter.com/iSYR1omGfz



Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi gerçekten inanılmazdı ve bunun için sonsuza kadar minnettar olacağımı söylemek istiyorum. Hepinize en iyisini diliyorum"