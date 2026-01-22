Mert Müldür: 'En az 1 puanı hak ettik'

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Maçın ardından milli futbolcu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Müldür'ün açıklamaları:

"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"

"Üzgünüz. En az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız.

Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."