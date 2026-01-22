Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefinde ilerleyen Galatasaray ara transfer dönemini gayet yoğun geçiriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Napoli ile Noa Lang'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Haberin devamına göre Galatasaray, İtalyan kulübüne 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Öte yandan Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 30 milyon Euro olarak belirlendi.



GALATASARAY, SON ONAYI BEKLİYOR