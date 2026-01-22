Juventus, Youssef En Nesyri için İstanbul'a geldi!

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
