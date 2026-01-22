22 Ocak
Rafa Silva'nın Benfica'yla sözleşmesinin detayları belli oldu!

Bir süredir Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşün ve yollarını ayırıp Benfica'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

calendar 22 Ocak 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rafa Silva'nın Benfica'yla sözleşmesinin detayları belli oldu!
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla noktalanıyor.

Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanan deneyimli futbolcu, Benfica'ya imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, anlaşmanın detaylarını Portekiz basını duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI


A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

JOSE MOURINHO'DAN RAFA SILVA SORUSUNA YANIT

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva ile ilgili gelen sorulara çarpıcı bir cevap verdi.

Portekizli teknik adam sorular üzerine yanındaki medya sorumlusuna dönüp "Kendisi Benfica oyuncusu mu?" diye sordu. 

Bunun üzerine Benfica'nın medya sorumlusu "Hayır, değil." cevabını verdi. Mourinho da aldığı cevap sonrası "Değilmiş" açıklamasında bulundu.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
