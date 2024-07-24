Haber Tarihi: 24 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 16:01

TFF 2. Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? 2024-2025 Sezonu

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 20 takımın mücadele edeceği lig, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

TFF 2. Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? 2024-2025 Sezonu
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

1. LİG'DE İLK HAFTA

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
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