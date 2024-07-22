Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:22

Noterde Kredi Kartı Geçerli Mi? 2024

Noterlerde kredi kartı geçiyor mu sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Araç, konut alış satışı, tasdik gibi pek çok işlemin gerçekleştirildiği noterlerde kredi kartı kullanımı, yaklaşık büyük bir hacim oluşturdu. İşte, noterlerde kredi kartı geçiyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler

Noterde Kredi Kartı Geçerli Mi? 2024
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Noterlerde kredi kartı kullanımına 3 Şubat 2020 tarihinde geçildi. Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçilerek kredi kartı ile ödemeye başlanmasının ardından geçen 2 yıllık süreçte milyarlarca liralık işlem gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması ilgi görüyor.

Yeni sistemle birlikte noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle noterliklerde 561 bin 88 işlem yapıldı. İşlemlerin toplam hacmi 149 milyon 304 bin 496 lira olarak gerçekleşti.


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