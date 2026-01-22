Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi ayrılık

Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi yıldız oyuncu David Datro Fofana ile yollar ayrıldı.



TFF'ye yapılan lisans bildiriminde Fofana'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiği ve Chelsea'ye geri döndüğü belirtildi.



23 yaşındaki Fildişili golcü, bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 15 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı.



Karagümrük ile Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



