22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi ayrılık

David Datro Fofana, Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'ten ayrılarak Chelsea'ye geri döndü.

22 Ocak 2026 17:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi ayrılık
Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi yıldız oyuncu David Datro Fofana ile yollar ayrıldı.

TFF'ye yapılan lisans bildiriminde Fofana'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiği ve Chelsea'ye geri döndüğü belirtildi.

23 yaşındaki Fildişili golcü, bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 15 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı.

Karagümrük ile Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
