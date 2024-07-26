Haber Tarihi: 26 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 12:20

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon 2024

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? 28 Haziran'da sezon finaline giren programın izleyicileri geçen bir ayın ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan programın daimi isimlerinde Avukat Rahmi Özkan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası yeni sezon tarihi bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihiyle ilgili ayrıntılar...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon 2024
Abone Ol
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi merak içerisinde araştırılıyor. Bilindiği üzere 28 Haziran'da program sezon finaline girdi. Son olarak programın daimi isimleri arasında yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası yeni sezon tarihi bir kez daha araştırılmaya başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Programın bu hafta yayınlanması ve yine bu hafta 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana geldi.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun Eylül ayından başlaması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Konyaspor açıkladı: Fenerbahçe'den iki transfer! Fenerbahçe Konyaspor açıkladı: Fenerbahçe'den iki transfer!
Beşiktaş hentbolda tüm kupaları istiyor Hentbol Beşiktaş hentbolda tüm kupaları istiyor
Galatasaray'da 203. yabancı: Elias Jelert Galatasaray Galatasaray'da 203. yabancı: Elias Jelert
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon 2024 Gündem Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon 2024
Beşiktaş'ta eksikler belli, plan hazır Beşiktaş Beşiktaş'ta eksikler belli, plan hazır
Guela Doue'nin yeni adresi açıklandı! Galatasaray Guela Doue'nin yeni adresi açıklandı!
Beşiktaş sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Beşiktaş sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi Futbol Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi
Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? 2024 Gündem Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Levent Mercan, oynamadan yolcu!
2
Guela Doue için flaş transfer gelişmesi!
3
Galatasaray, Tete sürecini hasarsız geçti!
4
Galatasaray'da sıradaki ayrılık: Oliveira!
5
Verona'nın Yunus Akgün ısrarı!
6
Serdar Dursun, Alanyaspor'la imzaladı
7
Al Nassr'dan Anderson Talisca kararı!

SON HABERLER

yukarı ok