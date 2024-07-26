Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon 2024

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi merak içerisinde araştırılıyor. Bilindiği üzere 28 Haziran'da program sezon finaline girdi. Son olarak programın daimi isimleri arasında yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası yeni sezon tarihi bir kez daha araştırılmaya başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Programın bu hafta yayınlanması ve yine bu hafta 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun Eylül ayından başlaması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.