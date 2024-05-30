Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda La Liga maçlarında bulduğu sürelerde gösterdiği performansla dikkat çekti. Real Madrid formasıyla sadece 373 dakika süre bulan yıldız isim 6 gollük katkı verdi. Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi final maçı öncesine Arda Güler ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Arda Güler'in final mücadelesinde sahada olup olmayacağı gündem oldu. Borussia Dortmund forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi kupası bu yıl ilk kez A Milli Takım'da forma giyen Türk oyuncu kazanacak. Peki Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…

Büyük çekişme ve heyecanın beklendiği final mücadelesi, TSİ 22:00'de başlayacak. Futbolseverler, bu dev maçın heyecanını ekran başında ya da stadyumda canlı olarak takip edebilecekler.

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi finali heyecanı, Exxen ve TV8,5 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Heyecanı doyasıya yaşamak isteyenler, maçı Exxen ve TV8,5 kanallarından izleyebilecekler.

2024 Şampiyonlar Ligi finalinde, Almanya'nın Borussia Dortmund takımı ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşı karşıya gelecek. Dortmund, 1996-1997 sezonundan sonra ilk kez finale yükselirken, Real Madrid ise 14. kez final sahnesinde yer alacak.

Finalde favori olarak gösterilen Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürmek istiyor. Dortmund ise bu dev maçta sürpriz yaparak kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

2024 Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverler için unutulmaz bir geceye dönüşmeyi vadediyor. İki dev ekibin kıyasıya mücadelesi, futbolseverleri ekranlara kitleyecek. Peki sizce kupayı kim kaldıracak? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın!