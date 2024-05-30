Haber Tarihi: 30 Mayıs 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 14:09

Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024

Futbolseverler, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla finalin bekleyişinde. Bu sene Borussia Dortmund ve Real Madrid takımları, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin Londra şehrindeki ikonik Wembley Stadyumu'nda kıyasıya bir mücadeleye girişerek kupayı kimin kaldıracağını belirleyecek. Peki Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman oynanacak? Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, final mücadelesine ilişkin detaylar…

Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024
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A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda La Liga maçlarında bulduğu sürelerde gösterdiği performansla dikkat çekti. Real Madrid formasıyla sadece 373 dakika süre bulan yıldız isim 6 gollük katkı verdi. Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi final maçı öncesine Arda Güler ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Arda Güler'in final mücadelesinde sahada olup olmayacağı gündem oldu. Borussia Dortmund forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi kupası bu yıl ilk kez A Milli Takım'da forma giyen Türk oyuncu kazanacak. Peki Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2024 NE ZAMAN?

Büyük çekişme ve heyecanın beklendiği final mücadelesi, TSİ 22:00'de başlayacak. Futbolseverler, bu dev maçın heyecanını ekran başında ya da stadyumda canlı olarak takip edebilecekler.

Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi finali heyecanı, Exxen ve TV8,5 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Heyecanı doyasıya yaşamak isteyenler, maçı Exxen ve TV8,5 kanallarından izleyebilecekler.

Finalde Kimler Var?

2024 Şampiyonlar Ligi finalinde, Almanya'nın Borussia Dortmund takımı ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşı karşıya gelecek. Dortmund, 1996-1997 sezonundan sonra ilk kez finale yükselirken, Real Madrid ise 14. kez final sahnesinde yer alacak.

Kim Kazanacak?

Finalde favori olarak gösterilen Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürmek istiyor. Dortmund ise bu dev maçta sürpriz yaparak kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Heyecan Dorukta!

2024 Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverler için unutulmaz bir geceye dönüşmeyi vadediyor. İki dev ekibin kıyasıya mücadelesi, futbolseverleri ekranlara kitleyecek. Peki sizce kupayı kim kaldıracak? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın!
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