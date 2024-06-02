Beşiktaş yeniden harekete geçti

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak Ajax'ta kalan Steven Berghuis için yeniden harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yeniden harekete geçti
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02 Haziran 2024 09:32
Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Steven Berghuis yeniden konuşulanlar arasında.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.

Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir.

2.5 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKILACAK

Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti.

Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı. 

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