Beşiktaş yeniden harekete geçti

Devre arasından bu yana Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Steven Berghuis yeniden konuşulanlar arasında.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.
Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir.
2.5 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKILACAK
Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti.
Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.
Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir.
2.5 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKILACAK
Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti.
Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.