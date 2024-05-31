Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 17:45 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 17:45

LGS'de uçlu kalem yasak mı? 2024 LGS'de kalem, silgi veriliyor mu?

LGS için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi milyonu aşkın sayıda öğrenci katılacak. Sınav giriş belgesi ile girilebilecek binaya neler yasak, nelerin girmesi serbest olduğunu MEB açıkladı. Peki, LGS'de uçlu kalem yasak mı? 2024 LGS'de kalem, silgi veriliyor mu?

LGS'de uçlu kalem yasak mı? 2024 LGS'de kalem, silgi veriliyor mu?
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LGS'de çanta, para, uçlu kalem yasak mı, LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? sorusu sınav öncesinde binlerce aday tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı bugün (4 Haziran Pazar) günü gerçekleştirilecek. Binlerce adayın ter dökeceği sınav kapsamında bazı soruların cevapları merak ediliyor. Son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınava girerken nelerin gerekli olduğunu bir kez daha gözden geçirerek herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasını istiyor. Peki, LGS'de kalem, silgi kalemtıraş veriliyor mu? İşte sınav için gerekenler…

LGS UÇLU KALEM YASAK MI 2024?

LGS sınavında uçlu kalem yasağı bulunmuyor fakat sınav anında mağduriyet yaşanmaması adına kurşun kalem isteniyor.

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS'ye girecek öğrencilere MEB tarafından kalem, silgi verilmeyecek. LGS'ye girecek öğrenciler en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgiyi yanlarında getirecek.

LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

SINAV SALONUNA SOKUMALSI YASAK OLANLAR NELER?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.
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