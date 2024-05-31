LGS'de uçlu kalem yasak mı? 2024 LGS'de kalem, silgi veriliyor mu?

LGS'de çanta, para, uçlu kalem yasak mı, LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? sorusu sınav öncesinde binlerce aday tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı bugün (4 Haziran Pazar) günü gerçekleştirilecek. Binlerce adayın ter dökeceği sınav kapsamında bazı soruların cevapları merak ediliyor. Son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınava girerken nelerin gerekli olduğunu bir kez daha gözden geçirerek herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasını istiyor. Peki, LGS'de kalem, silgi kalemtıraş veriliyor mu? İşte sınav için gerekenler…



LGS UÇLU KALEM YASAK MI 2024?



LGS sınavında uçlu kalem yasağı bulunmuyor fakat sınav anında mağduriyet yaşanmaması adına kurşun kalem isteniyor.

LGS'ye girecek öğrencilere MEB tarafından kalem, silgi verilmeyecek. LGS'ye girecek öğrenciler en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgiyi yanlarında getirecek.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.