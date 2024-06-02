Ismael Garcia: 'Icardi, bütün takıma baskı yapıyor'

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Ismael Garcia, takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HERKESE BASKI YAPIYOR"
Icardi'nin takımı yukarı çektiğini söyleyen Garcia, "Son 2 yılda kazanılan başarıların anahtarı olduğunu söylemeden Icardi anlaşılmaz. İki Süper Lig ve bir Süper Kupa. 55 gol ve 20 asist yaptı. Ancak etkisi sayıların ötesinde. Antrenmanlarda bile süper rekabetçi. Ritim düşük olunca hoşlanmıyor, yoğunluk olmadığında bunu belli ediyor. Herkese baskı yapıyor. Kendisi çok kişilikli bir oyuncu. Soyunma odasında yönetmek zor gibi görünüyor ama sonuçta kazanmayı ve takımın iyi şeyler yapmasını isteyen akıllı insan. Saha içinde ve dışında bir lider." ifadelerini kullandu.
"KARİYERİNİN EN İYİ GÜNLERİ"
Icardi'nin Türk toplumu için bir 'fenomen' haline geldiğini söyleyen Garcia "O, insanların düşündüğünden çok daha fazla yeteneğe ve oyun anlayışına sahip. Tipik golcü değil. Takıma çok yardımcı oldu ve önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Kişisel açıdan bakıldığında, her şeye sahip ve şöhretli olmasına rağmen normal yaşıyor. Yaptığı işlere rağmen normal bir insan gibi yaşıyor. Mauro Icardi'nin saha dışında söylediklerinin veya saha dışında yaptıklarının daha çok trend olduğu sezonlar geride kaldı. Türkiye'ye geldiğinden beri ayakları konuşuyor ve toplum açısından fenomen. Kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor ve Galatasaray'ın yazdığı tarihe öncülük ediyor." sözlerini sarf etti.
"HERKESE BASKI YAPIYOR"
Icardi'nin takımı yukarı çektiğini söyleyen Garcia, "Son 2 yılda kazanılan başarıların anahtarı olduğunu söylemeden Icardi anlaşılmaz. İki Süper Lig ve bir Süper Kupa. 55 gol ve 20 asist yaptı. Ancak etkisi sayıların ötesinde. Antrenmanlarda bile süper rekabetçi. Ritim düşük olunca hoşlanmıyor, yoğunluk olmadığında bunu belli ediyor. Herkese baskı yapıyor. Kendisi çok kişilikli bir oyuncu. Soyunma odasında yönetmek zor gibi görünüyor ama sonuçta kazanmayı ve takımın iyi şeyler yapmasını isteyen akıllı insan. Saha içinde ve dışında bir lider." ifadelerini kullandu.
"KARİYERİNİN EN İYİ GÜNLERİ"
Icardi'nin Türk toplumu için bir 'fenomen' haline geldiğini söyleyen Garcia "O, insanların düşündüğünden çok daha fazla yeteneğe ve oyun anlayışına sahip. Tipik golcü değil. Takıma çok yardımcı oldu ve önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Kişisel açıdan bakıldığında, her şeye sahip ve şöhretli olmasına rağmen normal yaşıyor. Yaptığı işlere rağmen normal bir insan gibi yaşıyor. Mauro Icardi'nin saha dışında söylediklerinin veya saha dışında yaptıklarının daha çok trend olduğu sezonlar geride kaldı. Türkiye'ye geldiğinden beri ayakları konuşuyor ve toplum açısından fenomen. Kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor ve Galatasaray'ın yazdığı tarihe öncülük ediyor." sözlerini sarf etti.