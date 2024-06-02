Trabzonspor'a Ada'dan yeni golcü

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Sheffield United forması giyen Oli McBurnie'yi transfer listesine ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Ada'dan yeni golcü
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02 Haziran 2024 12:09
Son güncelleme 02 Haziran 2024 12:12
Trabzonspor, Sheffield United ile sözleşmesi bu haziran ayında sona erecek olan 27 yaşındaki İskoç oyuncu Oli McBurnie'yi transfer listesine aldı.

Sözleşmesi sona ereceği için McBurnie'nin transferi bedelsiz olabilir. McBurnie, geçen sezon 23 maçta 6 gol ve 3 asist kaydederek oynadı.

orvet oyuncusu, 2019'da Swansea'den Sheffield United'a 19.10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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