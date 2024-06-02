Trabzonspor'a Ada'dan yeni golcü

Trabzonspor, Sheffield United ile sözleşmesi bu haziran ayında sona erecek olan 27 yaşındaki İskoç oyuncu Oli McBurnie'yi transfer listesine aldı.
Sözleşmesi sona ereceği için McBurnie'nin transferi bedelsiz olabilir. McBurnie, geçen sezon 23 maçta 6 gol ve 3 asist kaydederek oynadı.
orvet oyuncusu, 2019'da Swansea'den Sheffield United'a 19.10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Sözleşmesi sona ereceği için McBurnie'nin transferi bedelsiz olabilir. McBurnie, geçen sezon 23 maçta 6 gol ve 3 asist kaydederek oynadı.
orvet oyuncusu, 2019'da Swansea'den Sheffield United'a 19.10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
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