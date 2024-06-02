Real Madrid, Luka Modric ile yeni sözleşme imzalayacak.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devinin, 38 yaşındaki futbolcu ile bu hafta bir yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Modric'in Real Madrid'de kalmak için iki büyük teklifi geri çevirdiği kaydedildi.



PEREZ NE DEMİŞTİ?



Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Luka Modric için, "Gelecek sezon bizimle kalacağını düşünüyorum" demişti.



İSPANYA'DAKİ PERFORMANSI



2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Luka Modric, İspanyol devinde 534 maçta 39 gol ve 86 asistlik performans ortaya koydu.





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