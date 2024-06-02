Çağlar'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertlilere haber gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Çağlar'dan Fenerbahçe'ye mesaj
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02 Haziran 2024 11:07
İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'yla anlaşmasının ardından haber gönderdi.

Milli oyuncunun, "Jose Mourinho'yla çalışmak istiyorum. Bu yüzden gelecek sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye hazırım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Çağlar için Atletico Madrid ile görüşecek.

Fenerbahçe'de 16 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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