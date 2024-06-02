İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'yla anlaşmasının ardından haber gönderdi.
Milli oyuncunun, "Jose Mourinho'yla çalışmak istiyorum. Bu yüzden gelecek sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye hazırım" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe, Çağlar için Atletico Madrid ile görüşecek.
Fenerbahçe'de 16 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Milli oyuncunun, "Jose Mourinho'yla çalışmak istiyorum. Bu yüzden gelecek sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye hazırım" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe, Çağlar için Atletico Madrid ile görüşecek.
Fenerbahçe'de 16 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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