Beşiktaş'tan tecrübeli golcü harekatı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Gabriel Barbosa'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan tecrübeli golcü harekatı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 10:11
Süper Lig'i istediği noktada bitirememesine rağmen sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF TECRÜBELİ GOLCÜ

Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın önerildiği iddia edildi.

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncuyu listesine eklerken, yeni teknik direktörün talaplerine göre hareket etme kararı aldı.

12 MAÇA ÇIKTI

2024 yılında Flamengo ile 12 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery