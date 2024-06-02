Beşiktaş'tan tecrübeli golcü harekatı

Süper Lig'i istediği noktada bitirememesine rağmen sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.
HEDEF TECRÜBELİ GOLCÜ
Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın önerildiği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncuyu listesine eklerken, yeni teknik direktörün talaplerine göre hareket etme kararı aldı.
12 MAÇA ÇIKTI
2024 yılında Flamengo ile 12 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
HEDEF TECRÜBELİ GOLCÜ
Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın önerildiği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncuyu listesine eklerken, yeni teknik direktörün talaplerine göre hareket etme kararı aldı.
12 MAÇA ÇIKTI
2024 yılında Flamengo ile 12 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.