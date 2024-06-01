Mourinho'nun ekibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Jose Mourinho'nun Sarı-lacivertlilerdeki teknik ekibi belli oluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun ekibi belli oluyor
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01 Haziran 2024 20:05
Fenerbahçe'nin gün içerisinde KAP'a bildirdiği Jose Mourinho'yu kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham Hotspur'daki eski asistanı Ricardo Formosinho ile yeniden bir araya gelecek.

Mourinho'nun Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımda olan yardımcı antrenör Formosinho'yu ekibine katacağı ve Türkiye'de yeniden buluşacakları dile getirildi.

ESKİ EKİBİ TOPLANIYOR

Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekibe de dahil olacağı aktarıldı.

Son olarak Fenerbahçe'nin Mourinho'yu 48 saat içerisinde açıklamasını beklendiği ve Mourinho'nun da tüm ekibini resmen açıklayacağı dile getirildi.

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