Mourinho'nun ekibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin gün içerisinde KAP'a bildirdiği Jose Mourinho'yu kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham Hotspur'daki eski asistanı Ricardo Formosinho ile yeniden bir araya gelecek.
Mourinho'nun Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımda olan yardımcı antrenör Formosinho'yu ekibine katacağı ve Türkiye'de yeniden buluşacakları dile getirildi.
ESKİ EKİBİ TOPLANIYOR
Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekibe de dahil olacağı aktarıldı.
Son olarak Fenerbahçe'nin Mourinho'yu 48 saat içerisinde açıklamasını beklendiği ve Mourinho'nun da tüm ekibini resmen açıklayacağı dile getirildi.
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham Hotspur'daki eski asistanı Ricardo Formosinho ile yeniden bir araya gelecek.
Mourinho'nun Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımda olan yardımcı antrenör Formosinho'yu ekibine katacağı ve Türkiye'de yeniden buluşacakları dile getirildi.
ESKİ EKİBİ TOPLANIYOR
Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekibe de dahil olacağı aktarıldı.
Son olarak Fenerbahçe'nin Mourinho'yu 48 saat içerisinde açıklamasını beklendiği ve Mourinho'nun da tüm ekibini resmen açıklayacağı dile getirildi.
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