Galatasaray'da altyapı krizi

Galatasaray altyapısının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağrı Hakan Balta ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımın Fethiyespor ile oynadığı kupa maçında kadroya alınmaması geniş yankı uyandıran genç forvetin, pazar günü oynanan U19 karşılaşmasının kadrosunda da bulunmaması soru işaretlerini artırdı.
SÖZLEŞME İMZALAMADIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI
Profesyonel sözleşme imzalamamış olması nedeniyle kupa maçında kadroya dahil edilmediği belirtilen 2008 doğumlu oyuncunun, U19 takımında da forma giymemesi, tarafların gelecek planlamasında kritik bir aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.
U19 LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU
Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde gol kralı olan Çağrı Hakan Balta, bu sezon da ligde 5 gol kaydederken UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan tüm maçlarda süre alarak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.
YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Galatasaray'da süre alamayacağına inanan Çağrı Balta, sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor.
DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR
Çağrı Hakan'ın "oynayarak gelişme" hedefinin planlamada belirleyici unsur olduğu öğrenildi. Avrupa'dan bazı kulüplerin scout ekipleri tarafından da yakından takip edilen genç forvetle ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu....
Sarı-kırmızılı takımın Fethiyespor ile oynadığı kupa maçında kadroya alınmaması geniş yankı uyandıran genç forvetin, pazar günü oynanan U19 karşılaşmasının kadrosunda da bulunmaması soru işaretlerini artırdı.
SÖZLEŞME İMZALAMADIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI
Profesyonel sözleşme imzalamamış olması nedeniyle kupa maçında kadroya dahil edilmediği belirtilen 2008 doğumlu oyuncunun, U19 takımında da forma giymemesi, tarafların gelecek planlamasında kritik bir aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.
U19 LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU
Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde gol kralı olan Çağrı Hakan Balta, bu sezon da ligde 5 gol kaydederken UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan tüm maçlarda süre alarak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.
YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Galatasaray'da süre alamayacağına inanan Çağrı Balta, sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor.
DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR
Çağrı Hakan'ın "oynayarak gelişme" hedefinin planlamada belirleyici unsur olduğu öğrenildi. Avrupa'dan bazı kulüplerin scout ekipleri tarafından da yakından takip edilen genç forvetle ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu....