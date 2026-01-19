19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Galatasaray'da altyapı krizi

Galatasaray U19 takımının yıldızı Çağrı Balta'nın oynamak istediği için yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

calendar 19 Ocak 2026 09:52
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da altyapı krizi
Galatasaray altyapısının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağrı Hakan Balta ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımın Fethiyespor ile oynadığı kupa maçında kadroya alınmaması geniş yankı uyandıran genç forvetin, pazar günü oynanan U19 karşılaşmasının kadrosunda da bulunmaması soru işaretlerini artırdı.

SÖZLEŞME İMZALAMADIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI


Profesyonel sözleşme imzalamamış olması nedeniyle kupa maçında kadroya dahil edilmediği belirtilen 2008 doğumlu oyuncunun, U19 takımında da forma giymemesi, tarafların gelecek planlamasında kritik bir aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.

U19 LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde gol kralı olan Çağrı Hakan Balta, bu sezon da ligde 5 gol kaydederken UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan tüm maçlarda süre alarak istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.

YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray'da süre alamayacağına inanan Çağrı Balta, sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor.

DAHA ÇOK OYNAMAK İSTİYOR

Çağrı Hakan'ın "oynayarak gelişme" hedefinin planlamada belirleyici unsur olduğu öğrenildi. Avrupa'dan bazı kulüplerin scout ekipleri tarafından da yakından takip edilen genç forvetle ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu....

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
