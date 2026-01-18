İtalya Ligi'nde 21. hafta maçında Torino ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.13 Ocak'ta Emirhan İlkhan'ın attığı gol sonrası Torino'ya kupada 3-2 yenilen Roma, ligde intikamını aldı.Roma'nın Aston Villa'dan kiraladığı Donyell Malen, 26. dakikada attığı golle yeni takımını 1-0 öne geçirdi.Torino'da Emirhan İlkhan maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.İlk golde asist yapan Paulo Dybala, 72. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla bitti.Ligde son üç maçını kazanan Roma puanını 42'ye yükseltti. Torino 23 puanda kaldı.İtalya Ligi'nde gelecek hafta Torino, Como'ya konuk olacak. Roma, Milan'ı ağırlayacak.