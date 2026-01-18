19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Roma'da Donyell Malen golle başladı!

13 Ocak'ta Emirhan İlkhan'ın attığı gol sonrası Torino'ya 3-2 yenilen Roma, ligde intikamını aldı. Roma'da yeni transfer Donyell Malen ilk maçında golünü attı.

İtalya Ligi'nde 21. hafta maçında Torino ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

13 Ocak'ta Emirhan İlkhan'ın attığı gol sonrası Torino'ya kupada 3-2 yenilen Roma, ligde intikamını aldı.

Roma'nın Aston Villa'dan kiraladığı Donyell Malen, 26. dakikada attığı golle yeni takımını 1-0 öne geçirdi.


Torino'da Emirhan İlkhan maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.

İlk golde asist yapan Paulo Dybala, 72. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla bitti.

Ligde son üç maçını kazanan Roma puanını 42'ye yükseltti. Torino 23 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Torino, Como'ya konuk olacak. Roma, Milan'ı ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
