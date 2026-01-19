19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Senegal'de büyük şüphe; Ismail Jakobs'tan iddia

Senegalli 3 futbolcunun, ev sahibi Fas ile oynanan finali sırasında rahatsızlanması büyük şüphe yarattı.

19 Ocak 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Senegal'de büyük şüphe; Ismail Jakobs'tan iddia
Üç Senegalli futbolcu, Rabat'ta Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek kazandığı Afrika Uluslar Kupası finalinin devre arasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Devre arasına dakikalar kala, Senegal'in orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın sakatlığı nedeniyle Pape Matarr Sarr, Senegal teknik ekibi tarafından ısınmaya gönderildi. Ancak Camara oyuna devam edebildi ve Sarr ile birlikte takım arkadaşları Krepin Diatta ve Ousseynou Niang'ın ısınma sırasında soyunma odasına gitmek zorunda kalmasının perde arkasında bir rahatsızlık olduğu ortaya çıktı.

Video görüntülerinde Krepin Diatta'nın sahada eğilmiş halde olduğu, Ousseynou Niang'ın ise Senegal oyuncuları tarafından taşınarak soyunma odasına götürüldüğü görüldü. Maçtan sonra Lamine Camara, üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını doğrulayarak, "Hastanedeydiler, ama umarım durumları iyidir" dedi.


Niang'ın kulübü Union Saint-Gilloise, "Niang kendini iyi hissetmedi ve iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu ve Senegal kadrosuna yeniden katıldığı doğrulandı." ifade edildi.

ISMAL JAKOBS: "BİR ŞEYLER YAPTILAR"

Senegal'in Galatasaraylı yıldızı Ismail Jakobs, üç oyuncunun rahatsızlanmasının tesadüf olmadığını iddia ederek "Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
