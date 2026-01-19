Menemen FK'da Play-Off sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Menemen FK yeniden Play-Off potasına adını yazdırdı.



İstanbul'da hata yapmayan sarı-lacivertliler 35 puana yükselip 5'inci sıraya yerleşti.



Teknik direktör Bilal Kısa, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Son 6 maçta 5'inci galibiyetimizi aldık ve sadece 1 maçımızı berabere bitirdik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olabilmek. Serimizi sürdürüp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.



Menemen FK bu hafta sonu evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.