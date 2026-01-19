19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-073'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-171'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-272'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-046'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Menemen FK'da Play-Off sevinci

Menemen FK, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasından galip ayrılarak Play-Off potasına girmeyi başardı

19 Ocak 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Menemen FK yeniden Play-Off potasına adını yazdırdı.

İstanbul'da hata yapmayan sarı-lacivertliler 35 puana yükselip 5'inci sıraya yerleşti.

Teknik direktör Bilal Kısa, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Son 6 maçta 5'inci galibiyetimizi aldık ve sadece 1 maçımızı berabere bitirdik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olabilmek. Serimizi sürdürüp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Menemen FK bu hafta sonu evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
