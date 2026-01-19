"BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"

Transfer Fenerbahçe ve adı Galatasaray ile anılan, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı.Feyenoord'un Sparta Rotterdam'a 4-3 yenildiği karşılaşmada 73. dakikada oyuna giren Hollandalı futbolcu, maçın ardından teknik direktör Robin van Persie ile arasında problem olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ve takımdan ayrılmak üzere olduğunu duyurdu.Robin van Persie'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Timber "" dedi.Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Timber "K" açıklamasını yaptı.Öte yandan Fabrizio Romano, Marsilya'nın Quinten Timber'in transferi için maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberde, Marsilya iel Feyenıırd arasında bonservis pazarlığının son aşamaya geldiği duyuruldu.Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 maça çıkan Quinten Timber, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.