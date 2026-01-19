19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Quinten Timber, Van Persie'ye küstü! Marsilya'ya gidiyor

Feyenoord'da Robin van Persie ile arası açılan Quinten Timber'ın Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

calendar 19 Ocak 2026 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Quinten Timber, Van Persie'ye küstü! Marsilya'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer Fenerbahçe ve adı Galatasaray ile anılan Quinten Timber, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız ekibi ile Marsilya ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Feyenoord'un Sparta Rotterdam'a 4-3 yenildiği karşılaşmada 73. dakikada oyuna giren Hollandalı futbolcu, maçın ardından teknik direktör Robin van Persie ile arasında problem olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ve takımdan ayrılmak üzere olduğunu duyurdu.

"BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ"


Robin van Persie'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Timber "Hakkımda söylenenleri söylenenleri maçtan önce ben de okudum. İşlerin bu şekilde sonuçlanması çok üzücü. Antrenörün oyuncuyu korumadığı birkaç kez daha oldu. Bunun da bir sınırı var. Feyenoord'da herkes elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyor, sağ bek oynasam bile her şeyimi veriyorum. Bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

"SON MAÇIM OLABİLİR!"

Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Timber "Kulüpten bedelsiz ayrılmayı tercih etmem ama bu durum ayrılma ihtimalimi artırıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olma ihtimali yüksek. Çok fazla hareketlilik var ve bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi. Bu, De Kuip'teki son maçım olabilir." açıklamasını yaptı.

MARSİLYA'YA ÇOK YAKIN!

Öte yandan Fabrizio Romano, Marsilya'nın Quinten Timber'in transferi için maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberde, Marsilya iel Feyenıırd arasında bonservis pazarlığının son aşamaya geldiği duyuruldu.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 maça çıkan Quinten Timber, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.