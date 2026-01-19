NBA efsanesi Dirk Nowitzki, Kevin Durant'in NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncular listesinde kendisini geride bırakmasının ardından hem esprili hem de büyük bir saygı içeren bir açıklama yaptı.Nowitzki, Durant'i "bu oyunun gördüğü en saf ve en pürüzsüz skorerlerden biri" olarak tanımlarken, yıldız oyuncuyu listede daha da yukarılara tırmanması için teşvik etti.Durant, pazar gecesi kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak bu an, en az Durant kadar Dirk Nowitzki'ye de aitti. Durant, NBA tüm zamanlar sayı listesinde altıncı sıraya yükselirken, Dallas Mavericks efsanesi Nowitzki'nin verdiği samimi ve esprili tepki gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.Durant, Houston Rockets'a karşı oynanan ve Rockets'ın 119-110 kazandığı maçın son bölümlerinde kullandığı iki serbest atışı sayıya çevirerek kariyerindesayıya ulaştı. Bu rakam, kariyerinisayıyla tamamlayan Nowitzki'nin hemen önüne geçmesini sağladı. Rekorlar değişmiş olsa da, Nowitzki'nin yaklaşımı tamamen saygı doluydu.Maçın ardından Toyota Center'da yayınlanan bir video mesajda konuşan Nowitzki, karakterine uygun bir şekilde Durant'i tebrik etti.diyen Nowitzki, ardından gülerek şunları ekledi:Basketbol Hall of Fame üyesi olan Nowitzki, Durant'in neden kariyeri boyunca savunulması neredeyse imkânsız bir oyuncu olduğunu da detaylarıyla anlattı:Kariyerinin tamamını Dallas Mavericks formasıyla geçiren Nowitzki, aynı zamanda Durant'e listede yükselmeye devam etmesi yönünde destek verdi. 47 yaşındaki eski NBA şampiyonu, modern basketbolun en büyük yıldızlarından birinin kendi uzun yıllar ayakta kalan rekorunu geçmesine tanıklık etti.Durant, söz konusu maçı 18 sayı ile tamamlarken, bu kilometre taşına NBA'deki 18. sezonunda ve beşinci farklı takımıyla ulaştı. Yıldız oyuncu, şu anda tüm zamanlar listesinde Michael Jordan'ın hemen arkasında, altıncı sırada yer alıyor.37 yaşındaki Durant, yaşına rağmen elit seviyede skor üretmeye devam ediyor. Bu sezon oynadığı 38 maçta maç başına 26,1 sayı ortalaması yakaladı.