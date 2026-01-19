19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Nowitzki, Durant'in sayı rekorunu kırması hakkında konuştu

NBA efsanesi Dirk Nowitzki, Kevin Durant'in NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncular listesinde kendisini geride bırakmasının ardından hem esprili hem de büyük bir saygı içeren bir açıklama yaptı.

calendar 19 Ocak 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nowitzki, Durant'in sayı rekorunu kırması hakkında konuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Dirk Nowitzki, Kevin Durant'in NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncular listesinde kendisini geride bırakmasının ardından hem esprili hem de büyük bir saygı içeren bir açıklama yaptı.

Nowitzki, Durant'i "bu oyunun gördüğü en saf ve en pürüzsüz skorerlerden biri" olarak tanımlarken, yıldız oyuncuyu listede daha da yukarılara tırmanması için teşvik etti.

Durant, pazar gecesi kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak bu an, en az Durant kadar Dirk Nowitzki'ye de aitti. Durant, NBA tüm zamanlar sayı listesinde altıncı sıraya yükselirken, Dallas Mavericks efsanesi Nowitzki'nin verdiği samimi ve esprili tepki gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.


Durant, Houston Rockets'a karşı oynanan ve Rockets'ın 119-110 kazandığı maçın son bölümlerinde kullandığı iki serbest atışı sayıya çevirerek kariyerinde 31.562 sayıya ulaştı. Bu rakam, kariyerini 31.560 sayıyla tamamlayan Nowitzki'nin hemen önüne geçmesini sağladı. Rekorlar değişmiş olsa da, Nowitzki'nin yaklaşımı tamamen saygı doluydu.

Maçın ardından Toyota Center'da yayınlanan bir video mesajda konuşan Nowitzki, karakterine uygun bir şekilde Durant'i tebrik etti.

"Beni geçmesinden çok mutlu değilim," diyen Nowitzki, ardından gülerek şunları ekledi:
"Ama cidden söylüyorum, bana göre o bu oyunun gördüğü en saf skorerlerden biri."

Basketbol Hall of Fame üyesi olan Nowitzki, Durant'in neden kariyeri boyunca savunulması neredeyse imkânsız bir oyuncu olduğunu da detaylarıyla anlattı:

"2.13 boyunda bir oyuncu — her ne kadar kendisi öyle olmadığını söylese de — ama iki numara bir guard oyunu oynuyor… Şut yeteneği, dripling üzerinden attıkları, dengesiz pozisyonlardan bulduğu sayılar… Bire birde onu durdurmak için gerçekten yapabileceğiniz pek bir şey yok."

Kariyerinin tamamını Dallas Mavericks formasıyla geçiren Nowitzki, aynı zamanda Durant'e listede yükselmeye devam etmesi yönünde destek verdi. 47 yaşındaki eski NBA şampiyonu, modern basketbolun en büyük yıldızlarından birinin kendi uzun yıllar ayakta kalan rekorunu geçmesine tanıklık etti.

Durant, söz konusu maçı 18 sayı ile tamamlarken, bu kilometre taşına NBA'deki 18. sezonunda ve beşinci farklı takımıyla ulaştı. Yıldız oyuncu, şu anda tüm zamanlar listesinde Michael Jordan'ın hemen arkasında, altıncı sırada yer alıyor.

37 yaşındaki Durant, yaşına rağmen elit seviyede skor üretmeye devam ediyor. Bu sezon oynadığı 38 maçta maç başına 26,1 sayı ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.