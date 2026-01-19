19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

İstanbulspor ile Keçiörengücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 19 Ocak 2026 19:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
 
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Kurtuluş Aslan
 
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 61 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 79 Yunus Bahadır), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Krstovski)
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 76 Erkam Develi), Roshi, Fernandes (Dk. 76 Ali Akman), Ezeh, Diouf
 
Goller: Dk. 29 Sambissa, Dk. 47 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 34 İshak Karaoğul, Dk. 45+2 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
 
Sarı kartlar: Dk. 6 İbrahim Akdağ, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 25 Yusuf Ali Özer, Dk. 73 Duran Şahin (İstanbulspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
