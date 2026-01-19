19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Galatasaray - Atletico Madrid maçına 'marka' hakem

Galatasaray - Atletico Madrid maçını, son Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Istvan Kovacs yönetecek.

calendar 19 Ocak 2026 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasındaki Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

PSG'nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten Rumen hakem, 11 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.

Bu maçlarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.


İşte Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımları

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
Çekya 1-2 Türkiye
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor
Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
