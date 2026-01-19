19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-067'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-165'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-266'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Atila Gerin: "2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ocak 2026 19:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atila Gerin: '2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, mücadelelerini 3 puanla taçlandıramadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Gerin, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kendilerine 1 puanın yeterli olup olmayacağının sorulması halinde bunu memnuniyetle kabul edeceklerini belirten Gerin, "Böylesine zor bir süreçten geçerken Konyaspor gibi güçlü bir deplasmanda puan almak zaten zordu. Buna rağmen maçı son ana kadar taşıdık ve 2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.


Gerin, takımın kısa sürede kurulduğuna dikkati çekerek "İlk 11'imizle birlikte 13-14 oyuncumuzu kaybettik. Bir idmanla, iki idmanla sahaya çıkan oyuncularımız vardı. Bu şartlarda oyuncularımın verdiği mücadeleyi yürekten kutluyorum. Genç bir kadroyla sahaya çıktık. Bugün 22-23 yaş ortalamasıyla oynadık. Bu mücadeleyi 3 puanla taçlandırabilseydik çocukların özgüveni açısından çok önemli olacaktı. En çok buna üzüldüm." diye konuştu.

Konyaspor'un baskılı oyununu beklediklerini dile getiren Gerin, "Öne geçtikten sonra baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Rakibin kenar oyunları ve ortalarla etkili olacağını tahmin ediyorduk ancak 19 yaşındaki genç bir oyuncuyla sahadaydık. Tecrübe bu noktada belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Gerin, morallerini bozmayarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
