Trabzonspor'da ayrılık yakın: Sikan

Trabzonspor'da Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın geleceği netleşmeye başlıyor.



Bordo-mavililerin, Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı öğrenildi.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Trabzonspor ile Anderlecht, Danylo Sikan'ın transferi için 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasında bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin detaylar üzerinde pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



23 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun da Anderlecht'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.İmza için Trabzon'a gelen Lovik," diye konuştu.Lovik'in bu açıklaması, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyen Sikan'ın kesin olarak ayrıldığı şeklinde yorumlandı.Bu sezon bordo mavili formayla 16 maça çıkan Sikan, 4 gol kaydetti.