Trabzonspor'da ayrılık yakın: Sikan

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi için Anderlecht ile 4 milyon euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bordo-mavililerde yeni transfer Mathias Lovik, Sikan'ın giydiği 14 numarayı aldığını açıkladı.

Trabzonspor'da ayrılık yakın: Sikan
Trabzonspor'da Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın geleceği netleşmeye başlıyor.

Bordo-mavililerin, Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor ile Anderlecht, Danylo Sikan'ın transferi için 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasında bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin detaylar üzerinde pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

23 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun da Anderlecht'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.



YENİ TRANSFER 14 NUMARAYI ALDI

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

İmza için Trabzon'a gelen Lovik, "14 numarayı giyeceğim. 14 benim sevdiğim rakam. Umarım 14 numara ile birlikte güzel anılar yaratacağız." diye konuştu.

Lovik'in bu açıklaması, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyen Sikan'ın kesin olarak ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo mavili formayla 16 maça çıkan Sikan, 4 gol kaydetti. 

  • KL
