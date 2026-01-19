Golden State Warriors'ın bu dönemdeki tarihi yürüyüşü yavaş yavaş sona yaklaşırken, Andre Iguodala taraftarlara Stephen Curry ve Warriors'tan geriye kalanları takdir etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Golden State Warriors hanedanlığının sonuna yaklaşılıp yaklaşılmadığı tartışmaları sürerken, Andre Iguodala taraftarların Warriors'tan hâlâ izleyebildikleri şeylerin kıymetini bilmesini umuyor.
"İnsanlar kazanmanın ne kadar zor olduğunu unutuyor," diyen Iguodala, HoopsHype'tan Raul Barrigon'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Herkes sürekli o hanedanlığı soruyor; ne zaman bitecek, ne zaman ölecek? Şöyle düşünmek lazım: Spor tarihinde toplam kaç tane hanedanlık gördük ki? Basketbola bakıyorsunuz; beş, altı tane ancak vardır. Boston var, Lakers'ın iki farklı dönemi var. Chicago var, Warriors var. Spurs da var — her ne kadar üst üste şampiyonluk yaşamamış olsalar da — ama onlar da bir hanedanlıktır. Bunu görmek gerçekten çok nadir bir şey ve bazen insan bunu hafife alabiliyor."
Warriors hanedanlığının kilit parçalarından biri olan ve 2015 NBA Finalleri MVP'si seçilen Iguodala, bu dönemin basketbol oyunu üzerindeki etkisine de dikkat çekti:
"Bu takımın basketbol oyunu üzerindeki etkisine baktığınızda, hatta oyunun nasıl oynandığına bile, bu durum Stephen Curry'ye, Klay Thompson'a ve onların şut yeteneklerine dair çok şey söylüyor. Oyunu tamamen değiştirdiler. Bence hâlâ buradayken bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Çünkü Steph'in hâlâ bu seviyede yaptıkları… inanılmaz."
2015'ten bu yana beşinci şampiyonluk hedefini kovalayan Warriors, bu sezon ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Golden State şu anda 24 galibiyet – 19 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.
2025-26 sezonu, geçen yıl yapılan sansasyonel Jimmy Butler takasının ardından Warriors'ın yeniden zirveye çıkma yolundaki son büyük şansı olabilir. Butler, Stephen Curry ve Draymond Green üçlüsünün tamamının 30'lu yaşlarının ortalarını geçmiş olması, yakın gelecekte performans düşüşü ihtimalini de beraberinde getiriyor.
Başantrenör Steve Kerr dahi Warriors'ın artık "sönmeye yüz tutan bir hanedanlık" olduğunu kabul ederken, takımın elindeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etmişti. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs ve yükselişte olan birçok genç takımın ortaya çıkmasıyla birlikte, Golden State'in hem kısa vadeli şampiyonluk hedefleri hem de Curry sonrası dönemine dair ciddi soru işaretleri bulunuyor.
"STEPH ÇOK ÖZEL BİRİ"
Tüm bunlara rağmen Iguodala, Warriors'ın bu dönemde NBA genelinde bıraktığı etkiyi taraftarların daha iyi anlamasını istiyor:
"O takım çok özeldi çünkü insanlar bizim her yıl kazanmamıza alıştı ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu unuttu," diyen Iguodala sözlerini şöyle sürdürdü:
"Play-off'lara hiç çıkamamış oyuncular var, ilk turu bile geçememiş oyuncular var. Finallere hiç ulaşamamış, hatta hiç şampiyonluk kazanamamış efsane oyuncular var."
"Bence bu durum Stephen Curry'nin ne kadar inanılmaz ve ne kadar özel biri olduğunu gösteriyor. Bir insan olarak kim olduğu, her şeyin katalizörü olması… Elbette Kevin Durant bire bir eşi olmayan bir yetenek. Ama Steph'in oyuna kattığı etki, yarattığı his ve taraftarların o hanedanlıkla kurduğu bağ gerçekten eşsizdi."
