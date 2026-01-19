"STEPH ÇOK ÖZEL BİRİ"

Golden State Warriors'ın bu dönemdeki tarihi yürüyüşü yavaş yavaş sona yaklaşırken, Andre Iguodala taraftarlara Stephen Curry ve Warriors'tan geriye kalanları takdir etmeleri yönünde çağrıda bulundu.Golden State Warriors hanedanlığının sonuna yaklaşılıp yaklaşılmadığı tartışmaları sürerken, Andre Iguodala taraftarların Warriors'tan hâlâ izleyebildikleri şeylerin kıymetini bilmesini umuyor.diyen Iguodala, HoopsHype'tan Raul Barrigon'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:Warriors hanedanlığının kilit parçalarından biri olan ve 2015 NBA Finalleri MVP'si seçilen Iguodala, bu dönemin basketbol oyunu üzerindeki etkisine de dikkat çekti:2015'ten bu yana beşinci şampiyonluk hedefini kovalayan Warriors, bu sezon ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Golden State şu anda 24 galibiyet – 19 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.2025-26 sezonu, geçen yıl yapılan sansasyonel Jimmy Butler takasının ardından Warriors'ın yeniden zirveye çıkma yolundaki son büyük şansı olabilir. Butler, Stephen Curry ve Draymond Green üçlüsünün tamamının 30'lu yaşlarının ortalarını geçmiş olması, yakın gelecekte performans düşüşü ihtimalini de beraberinde getiriyor.Başantrenör Steve Kerr dahi Warriors'ın artıkolduğunu kabul ederken, takımın elindeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etmişti. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs ve yükselişte olan birçok genç takımın ortaya çıkmasıyla birlikte, Golden State'in hem kısa vadeli şampiyonluk hedefleri hem de Curry sonrası dönemine dair ciddi soru işaretleri bulunuyor.Tüm bunlara rağmen Iguodala, Warriors'ın bu dönemde NBA genelinde bıraktığı etkiyi taraftarların daha iyi anlamasını istiyor:diyen Iguodala sözlerini şöyle sürdürdü: