19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Galatasaray'dan Thiago Almada sürprizi!

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Thiago Almada'yı transfer listesine aldı.

calendar 19 Ocak 2026 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Thiago Almada sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.
 
Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Thiago Almada'yı transfer listesine dahil ettiği iddia edildi.
 
Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Almada'nın, Avrupa'da yeni bir maceraya sıcak bakabileceği öne sürülüyor.
 
Galatasaray cephesindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Atletico Madrid forması ile 18 resmi maça çıkan Almada, 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.
 
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
 
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Almada'nın mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.