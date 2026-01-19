19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-072'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-170'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-271'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

İki futbol devi, NBA Europe'a katılmaya sıcak bakmıyor

NBA başkanı Adam Silver, planlanan NBA Europe ligi kapsamında Manchester City ve Manchester United ile görüşmeler yaptığını doğruladı. Ancak her iki kulübün de bu projede yer almasının beklenmediği belirtildi.

calendar 19 Ocak 2026 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Silver ayrıca Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüpleriyle de temas kurduklarını açıkladı. Silver, kıta genelinde kurulması planlanan ligde köklü kulüplerle yeni franchise'ları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Silver, BBC Sport'a yaptığı açıklamada Manchester City ve Manchester United ile NBA Europe projesi hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak BBC Sport'un haberine göre, proje hayata geçse dahi bu iki İngiliz futbol devinin bir basketbol takımıyla ligde yer alması beklenmiyor.


Bu görüşmeler, NBA'in Avrupa'da kalıcı bir basketbol ligi kurma planlarının bir parçası olarak yürütülüyor. Söz konusu ligin, en erken 2027-28 sezonunda başlaması ihtimali bulunuyor.

Şu an için NBA Europe olarak adlandırılan lig, en fazla 16 takımdan oluşabilir. Bu takımlar arasında hem yeni oluşturulacak franchise'ların hem de mevcut basketbol kulüplerinin yanı sıra, hâlihazırda basketbol şubesi olsun ya da olmasın bazı futbol kulüplerinin yer alması planlanıyor.

Silver, Real Madrid ve FC Barcelona gibi Avrupa basketbolunun dev kulüpleriyle de görüştüğünü doğrularken, Paris Saint-Germain futbol kulübüyle de temas kurulduğunu ifade etti.

Amaç, Avrupa'nın köklü basketbol kültürünü yeni franchise'larla birleştirerek, kıta genelinde basketbolun büyümesini sağlayacak güçlü bir lig oluşturmak.

"Bu sürecin bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri de herkesle konuşuyor olmamız," diyen Silver, BBC Sport'a şu açıklamayı yaptı:
"Paris Olimpiyatları döneminde bu konuyu kamuoyunda konuşmaya başladım ve herkesle temas kurduğumuzdan emin olmak istedik. İlgilenen tüm taraflarla görüştük, her alanı ve her fırsatı değerlendirdik."

Silver, NBA Europe'un Avrupa spor kültürüne saygı duymayı hedeflediğini vurgularken, aynı zamanda futbol taraftarlarının tutkusunu basketbola taşıyabilecek bir yapı kurmak istediklerinin altını çizdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
