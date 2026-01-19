Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Demir Ege Tıknaz'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada,
"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır.
Demir Ege Tıknaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi."
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Kayserispor maçı kamp kadrosundan çıkardı
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Demir Ege Tıknaz'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Kayserispor maçı kamp kadrosundan çıkardı
